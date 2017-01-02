悲！低收入老翁氣喘 偷薄荷錠舒緩症狀
2017-01-02 13:59
〔記者張瑞楨／台中報導〕悲哀！台中市低收入戶的73歲劉姓老翁，經濟拮据又罹患氣喘宿疾，近日天氣溫寒不定，他時常咳嗽，只好偷超商市價約60元的「易口舒薄荷錠」，想用薄荷的清涼來舒緩氣喘症狀，他只偷兩盒薄荷錠，被捕後深感良心不安，對店家非常抱歉，警方認為劉嫌其情可憫，但偷竊是非告訴乃論，仍將他依竊盜罪移送台中地檢偵辦。
台中市警局第三分局合作派出所調查，劉姓老翁上月16日竊取超商販賣的一盒「易口舒薄荷錠」，卻不知已被超商店員發現，他又於上月26日進入同一間超商行竊，同樣偷一盒「易口舒薄荷錠」，眼尖店員立刻報警，不過，警方馳抵時，他已經離去。
合作所得知，竊嫌是老年人，徒步離開店內不久，進入一棟公寓大樓，員警研判竊嫌是該棟大樓的住戶，依店員提供的竊嫌特徵，於大樓內逐層訪查，挨家挨戶詢問到3樓時，見劉姓老翁符合特徵，他也坦承行竊。
老翁說，他是低收入戶，每月雖有7000元生活補助，但光是繳納房租，就花了4000元，經濟相當拮据，他又罹患氣喘，近日時常咳嗽，無奈下竊取超商的「易口舒薄荷錠」，含在嘴中清涼感可舒緩氣喘症狀。
老翁還強調，他覺得良心不安，對超商相當抱歉，警方相當憐憫老翁，但老翁犯罪事實明確，竊盜罪又是非告訴乃論，仍法移送台中地檢偵辦。
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