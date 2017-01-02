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BMW大七國道自燃 駕駛逃生手灼傷

2017-01-02  13:50

〔記者余衡／新北報導〕國道三號高速公路南下41公里（中和往土城方向）附近，下午近1點時傳出火燒車，1部行駛中的黑色BMW740i轎車，突然不明原因開始冒煙，駕駛急忙將車移往路肩，隨後車頭便竄出火光，駕駛自行逃生時手部輕微灼傷，目前送醫觀察中，詳細起火原因還有待調查。

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  • 大七自燃前半部幾被燒燬（記者余衡翻攝）

    大七自燃前半部幾被燒燬（記者余衡翻攝）

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