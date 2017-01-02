警下班見贓車 偷車賊就逮
2017-01-02 13:18
〔記者邱奕統／桃園報導〕賊星該敗！桃園市大園分局草漯派出所警員吳金山，去年31日接獲民眾報案車輛失竊，今天上午他下班回家時，在觀音區新生路與四維街口發現失竊贓車，立即跟蹤尾隨並向派出所請求支援，最後順利將39歲呂姓男子、37歲林姓男子2名偷車賊逮捕，警訊後依竊盜罪嫌移送法辦。
警方調查，呂男與林男2人都沒有正當工作，每次缺錢就靠偷維生，為了躲避警方追緝，他們會先偷汽車作為犯案工具，開著贓車四處行竊，偷完後由呂男將贓車開到某處路邊隨意棄置，然後再由林男開著自己的轎車前來接應。
警方說，吳金山去年31日接獲民眾報案車輛失竊，這2天一直調閱監視器辦案，也熟記失竊車輛特徵，今天上午離開派出所回家時，先在觀音區新生路與四維街口發現2輛轎車行跡可疑，仔細一看，其中1輛正是失竊車輛，他先不動聲色在後方跟蹤，同時通報支援警力支援。
警方表示，支援警力最後在觀音區九如街與九如三街口將呂男與林男車輛攔下逮捕，將深入追查幕後是否為集團性犯罪。
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