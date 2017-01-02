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跨完年發現男友變心 妙齡女跳樓亡

2017-01-02  13:21

〔即時新聞／綜合報導〕台北市大安區和平東路三段今日上午8時許，發生26歲湯姓女子從住處的13樓樓頂跳下的自殺事故，湯女墜地後全身多處骨折，身軀嚴重變形當場死亡，同事透露她可能是因為跨完年發現男友劈腿，才會釀成悲劇。

據《蘋果日報》報導，湯姓女子從事髮型設計，疑因情路不順決定輕生。她的同事指出，有聽說她和男友歡度跨年，卻發現男友手機裡有和其他女子的曖昧對話，讓湯女後來一直悶悶不樂。警方為了釐清死者跳樓的真正原因，目前正持續調查中。

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  • 台北市大安區和平東路三段今日發生妙齡女子跳樓自殺事件。圖與新聞無關。（資料照，記者王亮勻攝）

    台北市大安區和平東路三段今日發生妙齡女子跳樓自殺事件。圖與新聞無關。（資料照，記者王亮勻攝）

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