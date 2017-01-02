國道3號南下41.4公里處火燒車 幸無傷亡

國道3號南下41.4公里處，約在土城段，中午12點44分發生火燒車，約在下午1點撲滅。（圖民眾提供）

2017-01-02 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕國道3號南下41.4公里處，約在土城段，中午12點44分發生火燒車，一輛自小客車在內車道突然起火燃燒，幸好車上人員都先行下車，沒有造成傷亡，警消正趕往搶救滅火，火勢約在下午1點撲滅，目前這起火燒車也造成南下車流壅塞，新北消防局呼籲路過車輛不要停留觀望，以免影響救災。

警消調查，這一輛自小客是在行駛中不明原因冒煙起火，駕駛是名60多歲的男性，逃出時手部輕微灼傷，送亞東醫院急救。