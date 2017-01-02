毒販竊車載贓物 專挑麵包車下手

警訊後將李男移送法辦（記者吳昇儒翻攝）

2017-01-02 13:01

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市七堵、暖暖地區去年底傳出5起廂型小貨車失竊案件（俗稱麵包車），失主多為小型商行，需要貨車載運商品，急得直跳腳。警方分析失竊地周邊的監視器畫面，順利追回失竊車輛，比對竊嫌，發現是廖、李姓兩名毒品人口。昨日，見時機成熟將兩人逮捕歸案。

警方調查，61歲廖男持有一把萬用鑰匙，專門開型號較舊的麵包車，在與45歲李男聯手，再到附近工地竊取鋼材廢鐵，開贓車送到回收場變賣，所得再拿來支付買毒品的債務。為了擔心被逮，兩人賣完一次廢鋼材後，就將贓車停放在無監視器拍攝的山區。

基隆市警三分局偵查隊，調閱上百支監視器，去年底鎖定兩人行蹤，昨日將他們逮捕歸案，訊後依竊盜等罪移送基隆地檢署法辦。

警方也呼籲，此次查獲的萬用鑰匙，可以輕易地竊走舊型的麵包車，為了防竊，民眾應在車內加裝拐杖鎖等物品防盜，以策安全。

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