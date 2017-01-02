疑發電機故障 桃園汙水下水道工地竄火
2017-01-02 12:59
〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市政府委由日鼎水務公司進行的北區汙水下水道工程，今天上午位在桃園區經國路旁的工地，疑似發電機故障起火燃燒，濃煙不斷竄出，引起往來民眾注意，桃園市消防局獲報前往灌救，15分鐘內撲滅火勢，所幸沒有造成人員傷亡，確切起火原因有待調查，初估火損金額15萬元。
桃園市消防局第一大隊表示，火警現場當時正在進行汙水下水道工程，工地內使用的1台發電機上午突然起火燃燒，大量濃煙不斷竄出讓不少民眾紛紛向消防隊報案，消防人員到場後發現火場燃燒面積約2平方公尺，主要集中在發電機一帶，沒有延燒情形，很快就將火勢撲滅。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 火警
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 泛舟哥洗手回本業 法拉利姐人氣慘跌險收攤
- 電視大胃王險鬧人命 正妹吃一半呼吸困難急送醫
- 用地不符規定 民營轉運站BOO案喊卡
- 女星霸氣新願 「只需挪動屁股，處處是生機」
- 花現太保花海節 七彩絕美遭亂踩
- GPS記錄跑程 消防正妹跑出2017圖案
- 2017大聯盟必看球員 大谷翔平也上榜？
- MLB》對抗血癌 王建民前投手教練樂觀康復
- 蘭嶼最早日出 縱谷熱氣球迎天光
- 烏魚鰾1680元 六合夜市海產攤被爆坑殺外地人
- 中國看衰國民黨 國共論壇傳不保
- 「2017要你一起」 舒淇托腮甜蜜放閃
- 營北里市集義賣 營收捐善團
- 老公捉姦怒火中燒 爆打小王猶如職業摔角手
- NBA》哈登 魏少 神鬼大三元
- 不要亂唱！台灣超熱門英文歌 竟充滿性暗示和毒品
- NBA》曾對詹皇吹耳 「舞王」想在1月中復出
- 自由廣場》歐鴻鍊對謝志偉 叉叉比雞腿
- 洛杉磯著名地標遭惡搞 好萊塢變好萊草
- 洪秀柱怨藍委不挺 許淑華直言：支持吳敦義
- 洲際「草」率辦跨年 球迷︰有夠離譜
- 大溪塞車苦 埔頂將設轉運站
- 診所漲掛號費 民眾還是跑大醫院
- 台南空污連鄉村也淪陷 綠支持者怒批環境不正義
- NBA》球迷失望！林書豪明對爵士無法復出
- 國民黨主管薪水裁減 秘書長減半後剩8萬元
- 年關資金需求 保單、股票信貸機動性高
- 港口宮風箏大會 大烏賊天空飛舞
- 日職》迎接2017 陽岱鋼跟你說新年快樂！（影音）
- 響應式網站設計 基隆官網改版
- 東海道超馬跨年 跑進2017
- 數位藝術中心將閉館 藝文團體：倒退10年
- 國民黨魁大戰》吳營草擬參選宣言 就等吳敦義點頭
- 台灣菩提樹「樹母」 伴台南公園走過百年
- 犬貓絕育補助 基隆上路
- 婚禮主持時薪只值133元？ 婚顧公司徵人惹議
- 傑愛婚「日本場」逾百萬打造
- 蔡英文總統姪女 嫁做嘉義媳婦
- 陽光普照早晚溫差大 明東北部降雨機率大
- 自由廣場》「冉冉」無誤三證據
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：疑發電機故障 桃園汙水下水道工地竄火
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分