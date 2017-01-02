疑發電機故障 桃園汙水下水道工地竄火

2017-01-02 12:59

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市政府委由日鼎水務公司進行的北區汙水下水道工程，今天上午位在桃園區經國路旁的工地，疑似發電機故障起火燃燒，濃煙不斷竄出，引起往來民眾注意，桃園市消防局獲報前往灌救，15分鐘內撲滅火勢，所幸沒有造成人員傷亡，確切起火原因有待調查，初估火損金額15萬元。

桃園市消防局第一大隊表示，火警現場當時正在進行汙水下水道工程，工地內使用的1台發電機上午突然起火燃燒，大量濃煙不斷竄出讓不少民眾紛紛向消防隊報案，消防人員到場後發現火場燃燒面積約2平方公尺，主要集中在發電機一帶，沒有延燒情形，很快就將火勢撲滅。