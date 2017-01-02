運將身體不適…逆向、闖紅燈還連撞3台車

鄭男的計程車逆向撞上3輛轎車。（記者王冠仁翻攝）

2017-01-02 12:40

〔記者王冠仁／台北報導〕今天早上9點多時，一名由67歲鄭姓司機駕駛的計程車，行經台北市艋舺大道、康定路口時，鄭男疑因忽然身體不適導致車輛失控，車輛忽然行駛到艋舺大道逆向方向，還一路闖紅燈最後撞上3輛在該路口停等紅燈的轎車。

警方說，所幸當時鄭男轎車車速不快，車禍發生後人都沒有大礙，鄭男酒測值為0，她聲稱身體不適才釀禍。警方將再深入釐清意外發生的原因。

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