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國道3號南下41.4公里處火燒車 幸無傷亡 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
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女子闖入三貂嶺火車站鐵道遭撞 台鐵單向通行

救護人員從火車底下救出患者。（記者吳昇儒翻攝）

2017-01-02  12:28

〔記者吳昇儒／新北報導〕自強號407列車從台東開往樹林，今日上午11時38分進入三貂嶺火車站時，一名60多歲女子突然闖進鐵軌中，遭到火車撞擊，消防隊員全力搶救，現已脫困。

新北市消防局瑞芳分隊獲報後立刻趕往現場，將人從火車底下救出，送醫救治，所幸目前意識清楚，暫無生命危險。據了解，受傷女子是被自強號捲進車下，身體多處擦傷，意識清醒但是無法正常講話，已送基隆長庚醫院。

台鐵表示，目前雙向軌道，1向封閉，列車共用1向軌道，後續列車將會有誤點狀況。

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  • 救護人員順利將患者救出。（記者吳昇儒翻攝）

    救護人員順利將患者救出。（記者吳昇儒翻攝）

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