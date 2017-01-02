| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 社會

板橋驚傳女子跳樓 多處骨折送醫不治

2017-01-02  11:43

〔即時新聞／綜合報導〕新北市板橋區僑中一街今日發生跳樓自殺事件，1名48歲羅姓婦人在今日上午9時許，於自家5樓陽台跳樓自殺，墜地後身體多處骨折頭部變形，送醫搶救後仍不治身亡。

據《三立新聞》報導，羅女長期有精神疾病的困擾，疑似因此跳樓輕生，送至亞東醫院急救依舊回天乏術，警方將繼續調查羅女墜樓的詳細原因。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。


自殺防治諮詢安心專線：0800-788995


生命線協談專線：1995。


張老師專線：1980

廣告
  • 新北市板橋區僑中一街今日發生女子跳樓事件。示意圖，地點與本文無關。（資料照，記者翁聿煌攝）

    新北市板橋區僑中一街今日發生女子跳樓事件。示意圖，地點與本文無關。（資料照，記者翁聿煌攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 墜樓 自殺 跳樓 跳樓輕生 輕生
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：板橋驚傳女子跳樓 多處骨折送醫不治


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.