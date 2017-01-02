板橋驚傳女子跳樓 多處骨折送醫不治

2017-01-02 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕新北市板橋區僑中一街今日發生跳樓自殺事件，1名48歲羅姓婦人在今日上午9時許，於自家5樓陽台跳樓自殺，墜地後身體多處骨折頭部變形，送醫搶救後仍不治身亡。

據《三立新聞》報導，羅女長期有精神疾病的困擾，疑似因此跳樓輕生，送至亞東醫院急救依舊回天乏術，警方將繼續調查羅女墜樓的詳細原因。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。



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