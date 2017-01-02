板橋驚傳女子跳樓 多處骨折送醫不治
2017-01-02 11:43
〔即時新聞／綜合報導〕新北市板橋區僑中一街今日發生跳樓自殺事件，1名48歲羅姓婦人在今日上午9時許，於自家5樓陽台跳樓自殺，墜地後身體多處骨折頭部變形，送醫搶救後仍不治身亡。
據《三立新聞》報導，羅女長期有精神疾病的困擾，疑似因此跳樓輕生，送至亞東醫院急救依舊回天乏術，警方將繼續調查羅女墜樓的詳細原因。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 泛舟哥洗手回本業 法拉利姐人氣慘跌險收攤
- 電視大胃王險鬧人命 正妹吃一半呼吸困難急送醫
- 敬老金剩一千五百元 縣府可省五億
- 西螺油菜花盛開 黃色花毯吸睛
- 張志軍：今年台海局勢 複雜嚴峻
- 響應式網站設計 基隆官網改版
- NBA》麥考倫生涯新高43分 拓荒者逆轉灰狼
- 巴西爆滅門血案 男子槍殺妻兒等12名姻親
- 1隻流浪犬慘遭6狗圍攻 台中市議員謝志忠路過救牠
- 川普會見蔡英文？ 總統府回應了...
- 日職》大谷VR對決自己165公里火球 結局超意想不到（影音）
- 《中日對照讀新聞》糸魚川市、大火後ふるさと納税急増－絲魚川市大火後 故鄉稅捐款暴增
- 自由開講》各項改革實刻不容緩
- 瘋迎二寮曙光 學生守夜11小時
- 台14甲迎曙光塞爆 15起事故
- 賞油菜花海 還可免費採摘加菜
- 欣裕台曾捐助1.8億 黨產會查4基金會
- 洪秀柱怨藍委不挺 許淑華直言：支持吳敦義
- 「好萊塢」變「好大麻」！洛杉磯地標遭新年惡搞
- 朴寶劍奪獎搞哭宋仲基 雙宋得獎又讓宋仲基落淚
- 《愛肝加油站》肝硬化者肝癌治療後 容易合併肝功能衰退
- 迎接巨人陽元年 高橋喊出「新化」
- 高屏雲嘉南空氣品質差 應減少在戶外活動
- 發言人：川普將做許多大事 續用推特
- 卑南族鞦韆祭 老族人盪高求祝福
- 跳博斯普魯斯海峽 逃過一劫
- 高雄空氣品質差 7測站達紅色警示
- 剖腹產元旦寶寶退潮 自然報到最好
- 夜店血腥屠殺39死65傷 土耳其全力緝凶
- Mercedes-AMG E63 S 4MATIC+ 葡萄牙法羅試駕
- 避開國道北返車潮 善用疏導措施
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Interview: ‘New southbound policy’ a sincere offer, minister says
- 東京跨年迷路 凱蒂&奧蘭多跟路人嗨倒數
- 趕緊把握 新北耶誕城今最後一天
- 金正恩新年就開嗆 洲際飛彈快試射
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Trump remarks appear to leave a door open for Tsai
- 學子當「崗蛋超人」護蛋 大崗國中獲選特色學校
- 日「排球女神」也爆婚訊
- 【愛讀書】《直到有錢的那一天》
- 貝克漢一家這樣迎新年！開心分享全家福照片
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：板橋驚傳女子跳樓 多處骨折送醫不治
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分