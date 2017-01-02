性侵幼女判緩刑3年 但他忍不了3年又犯了

2017-01-02 11:16

〔記者楊政郡／台中報導〕劉姓男子在102年有性侵未滿14歲女子案件，法官判處2年，給予3年緩刑機會，但忍不了3年，緩刑未期滿竟又性侵未滿16歲的「小如」（化名），雖然兩人是合意性行為，「小如」喊痛就停止，台中地院判處10月徒刑，還要面對緩刑可能被撤銷命運。

判決書指出，劉男因犯強姦幼女罪，103年5月定讞被判2年，緩刑3年，緩刑未期滿，104年11月經友人介紹認識「小如」，得知她就讀高一，生日元月2日，104年12月12日劉男可預見「小如」生日未到，即可能是未滿16歲女子，竟帶「小如」到台中市某汽車旅館，取得「小如」口頭同意而性交，因「小如」感到疼痛而停止。

但「小如」母親得知劉男與女兒有上述性行為，告誡劉男不得與「小如」繼續交往，劉男忍不住，「小如」滿16歲後於105年1月7日、21日及24日又與「小如」發生3次性行為，「小如」母親憤而提告。

劉男在警訊時坦承犯行，而到檢察官偵查時，發現事態嚴重，只承認滿16歲後的3次性行為，否認16歲以前那一次，辯稱只知道「小如」生日是元月2日，不知道是幾歲。

法官發現，「小如」在警訊供述已坦承兩人有性行為，還說被告告訴她第一次會比較痛，之後就不會了。104年12月20日「小如」母親在醫院看到劉男陪在一旁，「小如」說是男朋友，母親追問兩人有無發生性行為？「小如」說有。

法官認為劉男性侵未滿16歲女子罪嫌明確，判處10月有期徒刑。而劉在緩刑期間再犯，有可能被檢察官後續聲請撤銷緩刑。