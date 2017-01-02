交保不到3小時 賊元旦就開偷被逮
2017-01-02 11:10
〔記者黃建華／高雄報導〕106年元旦凌晨，高雄發生一起加油站竊案，新興警分局24小時內逮人破案！落網23歲黃姓竊嫌竟在「臉書」貼上千歲爺照片保平安，還留言說自己：「會努力，不會讓期待我的人失望」但言行不一，跨年夜剛因偷竊機車交保，不到3小時就連續偷單車、偷加油站，警方告訴他：「千歲爺只保佑守法的人。」
106年1月1日凌晨1時15分，前金區中華、六合路加油站發生一名年輕男子騎腳踏車偷零錢硬幣竊案卻棄車逃跑，車籃上遺留零錢硬幣3100元。
前金分駐所員警立即調閱監視器，發現嫌犯於跨年夜先在鹽埕區偷取作案用的捷安特腳踏車，再騎至加油站竊取零錢，卻失風被加油站員工追捕，而棄車逃逸，一毛都沒得手。
經警方擴大調閱沿路監視器，發現黃嫌（23歲）原來在105年12月31日晚間10時才因偷竊機車案，從高雄地檢交保出來，不到3小時內，先偷腳踏車，再偷加油站營收，經查，黃嫌有竊盜前科，原從事鷹架工作，因簽賭美國職棒積欠10萬債務，到處借錢而開始犯案！
警方發現黃嫌的臉書留言卻打臉自己：「我會努力，不會讓期待我的人失望！」結果接連犯案讓家人及女友失望，其家人並沒收他手機，直接在其臉書發布：「不要借他錢，他現在已跑路」以免愈借愈多。
黃嫌賊星該敗，做案工具腳踏車因遺留現場，且警方調閱監視器，查出黃嫌跨年夜另涉偷竊機車案，剛從高雄地檢剛交保出來，警方於是在其住家附近埋伏近10小時，24小時內逮人破案！
警方私下說，黃嫌平時喜歡參加陣頭活動，臉書還常PO陣頭千歲進廟安座照片，但千歲爺只保佑守法的人，不讓壞人逍遙法外，訊後依竊盜罪函送高雄地檢偵辦。
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