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違停拒檢飛車逃竄 奔逃8公里遭逮

方男被警方上銬逮捕帶回派出所偵訊。（記者游承霖翻攝）

2017-01-02  10:49

［記者游承霖／新北報導］今天凌晨2時許，新北市一名方姓男子與許姓女子，將車輛違規併排在三重自強路上，巡邏員警發現上前勸導，不料方男見警員靠近，無視路口紅燈，立即踩足油門直接右轉重陽路衝上國道，與員警展開追逐，最終方男自知難逃，開下五股交流道在泰山區新五路、楓江路口加油站旁束手就逮。警方在車輛上搜出手槍、子彈、及毒品等物品，訊後將2人依違反槍砲彈藥管制條例、公共危險罪、毒品罪嫌移送法辦。

警方調查，有竊盜、毒品、傷害前科的34歲方姓男子，今天凌晨2時許，載著有過失傷害前科的24歲許姓女子，將車輛違規併排停在三重區自強路上，厚德派出所員警發現立即上前要求方男不要併排停車，不料方男一看警方上前，不顧前方號誌顯示紅燈，直接右轉重陽路，一路闖紅燈蛇行衝上高速公路。

方男在高速公路上不斷蛇行亡命奔逃，車速更高達時速150公里，一路追逐近8公里，最終方男自知難逃法網，從五股交流道下到平面路段，在泰山區新五路、楓江路口的加油站旁束手就逮。

警方見方男停靠在路邊不敢大意，立即持槍戒備，要求車上2人下車並立即上銬，警方在方男車上發現一把改造手槍、5發子彈及一包安非他命0.3公克。警方訊後將2人依違反槍砲彈藥管制條例、公共危險罪、毒品罪嫌移送法辦。

相關影音

方男被警方上銬逮捕。（記者游承霖翻攝）

警方在方男車上發現槍枝、子彈及安非他命。（記者游承霖翻攝）

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