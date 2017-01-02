萬華4車連環撞 1歲童送醫

2017-01-02 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕台北市萬華火車站於今早9時許，發生4車追撞的連環車禍，1度有駕駛受困車內，並有1歲幼童疑因驚慌過度送醫。

綜合媒體報導，事發當時疑是1輛計程車逆向闖禍，造成4車前後撞在一起，小黃運將還卡在車內動彈不得，警消到達現場後使用破壞器材才將他救出送醫，車禍中還有1名1歲幼兒似乎受到驚嚇，就醫觀察。