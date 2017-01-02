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北市大直民宅火警 警消馳援中

台北市中正區大直街民宅發生火災，警消馳援中。圖為大直街街景，與本新聞無關。（資料照）

2017-01-02  10:21

〔即時新聞／綜合報導〕台北市中正區大直街一棟5層樓民宅，稍早突然竄出濃煙，警消獲報後連忙派員前往灌救。

據《TVBS》報導，該棟5樓民宅在剛剛發生火災，消防單位不敢大意，遣派大批人員到現場搶救。

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標題：北市大直民宅火警 警消馳援中


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