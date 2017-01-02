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男子單攻石夢谷失聯 漏夜搜尋無進展

豐山村民與消防隊員準備前往石夢谷搜尋失聯陳姓山友。（記者蔡宗勳翻攝）

2017-01-02  10:04

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕一對跨年夜住宿奮起湖風景區的陳姓夫妻，元旦下午2點多抵達阿里山鄉豐山村石鼓盤風景區，準備前往石夢谷，但返途的山友勸陳姓夫妻說「已經太晚了，到石夢谷都天黑了，回程摸黑走路很危險，不要再上去了」。

但陳姓中年山友自認體能狀況很好，石夢谷來回不成問題，留陳妻在中途點仙夢園等待，仍獨自前往石夢谷，結果到了晚上6點多，陳妻因丈夫仍不見蹤影，趕緊報案，豐山村民與消防隊員立即上山搜尋，迄今仍沒有陳某的消息。

陳姓山友前往獨自前往石夢谷風景區失聯。（記者蔡宗勳翻攝）

陳姓山友獨自前往石夢谷風景區失聯。（記者蔡宗勳翻攝）

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