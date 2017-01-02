立院副院長司機休假時 搶快撞翻轎車
2017-01-02 10:06
〔即時新聞／綜合報導〕中彰快速道路烏日路段昨日發生車禍意外，立院副院長蔡其昌的司機在元旦休假時，疑因搶快從路肩超車，使得另一輛白色轎車周姓女駕駛失控翻車，周女車內有一名1歲幼兒臉部撕裂傷。
據《TVBS》報導，現年39歲的立院副院長司機，昨日下午3時許行經中彰快速道路往彰化方向1.1公里處，由於搶快就從右側路肩超車，一不小心擦撞到周姓女駕駛的白色轎車。
當時女駕駛反應不及，讓車輛失控翻覆，幸好只受到輕微擦傷，1歲的小孩也因為有安全座椅保護沒有受到重大傷害，但臉部還是出現撕裂傷。蔡其昌辦公室指出，司機是休假跑個人行程時發生意外。至於肇事責任歸屬，警方還要再進一步調查。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 泛舟哥洗手回本業 法拉利姐人氣慘跌險收攤
- 電視大胃王險鬧人命 正妹吃一半呼吸困難急送醫
- 自由共和國》蔡宏進／與吳豐山鄉親 論由二次土改解決三農問題
- 竹市動物園報喜 鴯鶓生圓蛋寶寶
- 自由廣場》駐美代表處改名TIA如何？
- 大白菜3顆50元 老農路旁叫賣
- 自由共和國》張祐銓／自己的體育自己救！
- 加國機師爛醉 機艙內昏睡
- 機捷駕駛座VR 全民共賞360度全景
- 川普會見蔡英文？ 總統府回應了...
- 台中35年老店「永興早點」元旦熄燈 顧客不捨
- 《愛肝加油站》肝硬化者肝癌治療後 容易合併肝功能衰退
- 田中實加身分造假 陳芳明：褻瀆台灣史
- 松山機場遷桃機 交通部首次評估可行性
- 維納斯的呢喃（12／19～12／25）
- 蘇澳外海布纜船 拍到東部第一道曙光
- 蔡英文總統姪女 嫁做嘉義媳婦
- 傑愛婚》紫色夢幻婚 「鎖」住幸福
- BMW M550i xDrive 北美車展首演
- 自由廣場》同婚爭議 只剩公投能解
- 小兒術前發燒咳痰 最好等復元再開刀
- 澎湖迎新年 活動接力辦民眾樂
- 高屏雲嘉南空氣品質差 應減少在戶外活動
- 冷眼集》兩岸關係的主動權
- 賞油菜花海 還可免費採摘加菜
- 卑南族鞦韆祭 老族人盪高求祝福
- 〈職場一點靈〉職場上的「看淡學」
- 跳博斯普魯斯海峽 逃過一劫
- 〈50 Plus〉老花眼 有得也有失
- 把老榕剃光頭 造橋公所挨罵
- 恐攻籠罩歐美 迎2017維安升級
- 戲曲中心元旦走讀 孫翠鳳扮精靈波麗路
- 《健康充電站》耳鼻保健講座
- 萬人參與香港民陣元旦遊行 反人大釋法
- 鏗鏘集》在警察與黑道之間
- 迎接巨人陽元年 高橋喊出「新化」
- 王若琳元旦3點開唱 自呼巴掌提神
- 【第十二屆林榮三文學獎．小品文獎得獎作品集】10之7 方秋停／記憶消波塊
- 法令嚴成本高 國銀不打美洲盃
- 郭書瑤床上折騰 狂換體位
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：立院副院長司機休假時 搶快撞翻轎車
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分