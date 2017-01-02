立院副院長司機休假時 搶快撞翻轎車

2017-01-02 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕中彰快速道路烏日路段昨日發生車禍意外，立院副院長蔡其昌的司機在元旦休假時，疑因搶快從路肩超車，使得另一輛白色轎車周姓女駕駛失控翻車，周女車內有一名1歲幼兒臉部撕裂傷。

據《TVBS》報導，現年39歲的立院副院長司機，昨日下午3時許行經中彰快速道路往彰化方向1.1公里處，由於搶快就從右側路肩超車，一不小心擦撞到周姓女駕駛的白色轎車。

當時女駕駛反應不及，讓車輛失控翻覆，幸好只受到輕微擦傷，1歲的小孩也因為有安全座椅保護沒有受到重大傷害，但臉部還是出現撕裂傷。蔡其昌辦公室指出，司機是休假跑個人行程時發生意外。至於肇事責任歸屬，警方還要再進一步調查。