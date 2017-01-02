撿到信用卡盜刷6次 男被判徒刑6月

2017-01-02 09:22

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子賴義芳去年4月在自助洗衣店內拾獲鄭男所有的信用卡，未將卡片送至派出所，竟侵占卡片拿來盜刷，除了買高價金項鍊外，連洗髮精、沐浴乳都拿卡片出來冒名盜刷。基隆地方法院法官依偽造文書罪判處賴男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，另侵占卡片部分，則判罰新台幣2千元。

檢警調查，賴男拿走信用卡後，先跑到基隆廟口商圈購買衣物，再到台北銀樓刷卡買3萬多元的金項鍊，甚至還到美妝店購買洗髮精、沐浴乳，最後在刷卡支付洗髮費用時，才知道卡片已經被鎖卡無法使用作罷。

鄭男發現卡片被盜刷，立刻報警處理，警方循線將賴男逮捕到案。

基隆地方法院審理時，賴男向法官坦承所有犯行，但侵占的信用卡因為已經無法盜刷所以隨手丟棄。法官認定，賴男觸犯偽造文書、侵占等罪判有期徒刑及罰金。