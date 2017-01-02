| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
 首頁 > 社會

女神為你打打氣 辜莞允再扮女警迎接2017

辜莞允與員警合影（記者余衡翻攝

2017-01-02  06:03

〔記者余衡／新北報導〕女神NONO辜莞允臉書伴你迎2017！

新北市三峽警分局和台北市中山警分局為了宣導「數位區域聯防」觀念，上月底特別邀請藝人辜莞允秘密拍攝多支犯罪預防宣導影片，昨天趁新年首日搶先在臉書曝光，就創下破10萬的超高點閱率，並引發熱烈討論轉載，辜莞允身著女警制服搭配為感性的加油話語，獲得警、民一致好評。

什麼是「數位區域聯防」？三峽警分局北大派出所所長謝宜峯提到，近年詐騙案件時有所聞，犯罪集團掌握被害人個資後致電行騙，範圍不限鬧區及市郊，因此特別與台北市中山警分局警務員林承緯攜手催生影片，透過網路傳播讓宣導內容無遠弗屆，全片皆在派出所及台北大學校區內拍攝，特別感謝辜莞允熱心公益、分毫未收。

值得一提的是，促成此次拍攝的林、謝兩人，高中時期就是學長學弟，雙雙進入警大深造畢業後分別於台北市、新北市服務，林員過去曾力邀辜莞允變裝，在值班台擔任一日女警，經媒體曝光後成功替警察形象加分，這次與學弟合作拍攝宣導短片，效果更加不同凡響。

謝宜峯說，網友只要在臉書上搜尋「三峽警好讚」就能跟辜莞允一同迎接2017，但這只是拍攝多支影片中的首部曲，1月份還會陸續上傳「辜莞允的警界快問快答」等趣味影片，敬請網友拭目以待。

廣告
  • 辜莞允拍攝前認真準備台詞（記者余衡翻攝）

    辜莞允拍攝前認真準備台詞（記者余衡翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： NONO 辜莞允 元旦 數位區域聯防
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：女神為你打打氣 辜莞允再扮女警迎接2017


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.