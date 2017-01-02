女神為你打打氣 辜莞允再扮女警迎接2017
2017-01-02 06:03
辜莞允與員警合影（記者余衡翻攝
〔記者余衡／新北報導〕女神NONO辜莞允臉書伴你迎2017！
新北市三峽警分局和台北市中山警分局為了宣導「數位區域聯防」觀念，上月底特別邀請藝人辜莞允秘密拍攝多支犯罪預防宣導影片，昨天趁新年首日搶先在臉書曝光，就創下破10萬的超高點閱率，並引發熱烈討論轉載，辜莞允身著女警制服搭配為感性的加油話語，獲得警、民一致好評。
什麼是「數位區域聯防」？三峽警分局北大派出所所長謝宜峯提到，近年詐騙案件時有所聞，犯罪集團掌握被害人個資後致電行騙，範圍不限鬧區及市郊，因此特別與台北市中山警分局警務員林承緯攜手催生影片，透過網路傳播讓宣導內容無遠弗屆，全片皆在派出所及台北大學校區內拍攝，特別感謝辜莞允熱心公益、分毫未收。
值得一提的是，促成此次拍攝的林、謝兩人，高中時期就是學長學弟，雙雙進入警大深造畢業後分別於台北市、新北市服務，林員過去曾力邀辜莞允變裝，在值班台擔任一日女警，經媒體曝光後成功替警察形象加分，這次與學弟合作拍攝宣導短片，效果更加不同凡響。
謝宜峯說，網友只要在臉書上搜尋「三峽警好讚」就能跟辜莞允一同迎接2017，但這只是拍攝多支影片中的首部曲，1月份還會陸續上傳「辜莞允的警界快問快答」等趣味影片，敬請網友拭目以待。
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