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清大生耶誕節才上臉書放閃 跨年後卻天人永隔

2017-01-01  23:52

〔記者吳昇儒／基隆報導〕就讀清華大學物理系二年級的賀姓男大生去年耶誕節時，才和尤姓女友公開戀情，賀男還在臉書上感謝女友幫自己畫了一幅畫，可以變更成大頭貼使用，而尤女則在4天後在臉書上PO「我唯一的罪孽就是太幸福了」的放閃文。未料，跨年後賀男在今天凌晨驟逝，相愛的兩人卻天人永隔。

賀男逝世後，尤女在臉書上簡介欄寫下「我會在沒有你的世界堅強地活下去」且將原本的大頭貼改成全黑圖片，令人感到鼻酸，而賀男的友人則在他的臉書上留言「…拜託不要是你」，也有許多朋友在臉書上希望他在2017年過新的生活。

檢警調查後，均對賀男的死因感到離奇，為了釐清真相，只好解剖遺體；而賀男案發前到底去了甚麼地方，做了甚麼事，則需待尤女情緒穩定之後，再向警方說明，以利釐清案情。

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  • 賀男與女友耶誕節當天在臉書上ＰＯ文公開兩人穩定交往。（翻攝自臉書）

    賀男與女友耶誕節當天在臉書上ＰＯ文公開兩人穩定交往。（翻攝自臉書）

  • 賀男也在聖誕節當天換上女友幫自己畫的畫像當大頭貼放閃。（翻攝自臉書）

    賀男也在聖誕節當天換上女友幫自己畫的畫像當大頭貼放閃。（翻攝自臉書）

  • 賀男的女友在兩人公開交往後，在臉書上ＰＯ文放閃（翻攝自臉書）

    賀男的女友在兩人公開交往後，在臉書上ＰＯ文放閃（翻攝自臉書）

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相關關鍵字： 天人永隔 放閃 清大生 耶誕節 臉書 跨年
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