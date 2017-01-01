互看不順眼 頭份PUB兩派人馬互毆
2017-01-01 23:17
〔記者許展溢／苗栗報導〕跨年夜不寧靜，苗栗縣頭份市一間PUB今天凌晨發生兩派平均約20初頭，已出社會年輕人士，共約20人，因爆發口角，在店內起爭執、互毆，誰也不讓誰，場面相當混亂、失控，兩派人馬甚至推擠叫囂，其中有人受傷緊急送醫，但到了醫院，雙方竟繼續對峙拉扯。警方目前已掌握這群人相關背景，將積極偵辦。
今天凌晨約3點多，兩方人馬在跨年後，前往頭份一間知名PUB，各自跟朋友飲酒作樂，但疑似酒精作祟，雙方互看不順眼，產生誤會，各自擺起架子助陣，引爆兩派人馬大打出手，發生推擠互嗆，警方接獲線報趕緊現場，才制止這起聚眾鬥毆。
警方表示，兩方人馬在PUB推擠，甚至爆粗口，雙方一共約20個人，打起群架，員警抵達現場後阻止衝突，但有好幾位已經掛彩，血流滿地，趕緊送醫。
警方指出，但雙方氣焰相當囂張，都到了醫院，兩方仍無法平息怒火，血氣方剛繼續在院外對峙，所幸員警及時抵達，否則後果不堪設想。
警方說，已收集這群人相關資訊，將陸續傳喚他們到案說明，訊後恐被依社會秩序維護法究辦。
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