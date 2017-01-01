綠島3潛水客失聯獲救 婉拒送醫自行返回
2017-01-01 23:09
〔記者陳賢義／台東報導〕台東綠島朝日溫泉外海今日下午傳3名潛水客失聯，海巡署台東第15獲報馳援，但因海象不佳、天色漸暗，搜尋未果，空勤隊直升機也加入搜尋，無功而返，晚間6時10分傳來好消息，3人透過反射燈光平安獲救，生命跡象穩定，拒送醫自行返回。
台東縣消防局是在今日下午4點26許接獲海巡通報，綠島朝日溫泉外海約500公尺有3名潛水客、2名李姓與林姓潛水長，及1名楊姓潛水教練失聯超過80分鐘，3人隨另7名潛水客搭乘娛樂漁業漁船出海，船主驚覺有異通報，立刻通報海巡單位求救，但因海象不佳、天色漸暗搜尋未果，海巡轉報空勤隊增援，擴大面積尋人，晚間6時10分傳來好消息，發現3人手挽著手仰飄等待救援，全都平安被拖上船。
台東第15海巡隊副隊長麥世稚表示，接獲通報後，立即派遣2艘巡防艇趕往救援，研判洋流往北，流速每小時約1.8公里，立馬朝東南方搜尋，在綠島樓門岩東南方海域發現3人手挽著手仰飄在海面上，空勤直升機員回報全部救起，3人被拉上船時意識清醒，體力雖流失，但生命跡象穩定，載返南寮漁港，3人婉拒送醫自行返回，虛驚一場。
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