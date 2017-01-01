扯！行車糾紛丟信號彈攻擊 騎士腰部被燒黑
2017-01-01 22:15
〔記者李容萍／桃園報導〕新年的第一天，又是艷陽高照的好天氣，桃園市大溪區各觀光景點遊客湧入，人多車也多；桃園市大溪區下午發生一件行車糾紛，雙方人馬分持鐵棍、木棒互毆，一方還使用信號彈攻擊，造成一名騎士腰部被燒黑、灼傷，讓其他用路人全看傻眼，大溪警分局獲報發動快打部隊到場，將8名男子逮捕，訊後依公共危險、毀損及傷害等罪嫌移送偵辦。
警方調查，23歲的陳姓男子下午騎機車載女友出遊，行經大溪區員林路二段、三元一街時，在停等紅燈時因為超車糾紛與林姓男子及其友人發生口角，雙方進而持鐵棍、木棒等物互毆，期間還疑似有人施放信號彈，造成3人受傷及機車毀損，圳頂消防分隊、大溪警方獲報迅速到場，把受傷男子送醫後，連同現場滋事男子共8人一併逮捕，移送法辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 大咖全跑強國跨年 吳宗憲：現在懂我金鐘說什麼了嗎
- 賣命兄弟16年 恰恰挑戰「勝」母「鋒」
- 跨年活動柯籲把垃圾帶走 清潔隊員：量還是多
- 《參加總統府升旗典禮》溜冰、騎單車北上 中原學生32年風雨無阻
- 拚42小時不收班 北捷總運量比去年少15%
- 3座公園 增設免費充電站
- 郭書瑤陳楚翔床戲險露毛 31公分難喬體位頻換
- 彩虹台南遊行 千人上街相挺
- 深圳女網賽》張凱貞苦戰逆轉 元旦再贏晉會內
- （影音）五月天哭了！小巨蛋催淚萬名粉絲
- 總統府春聯 「自自冉冉」掀話題
- 連6年寵鐵粉！王力宏福利秀開唱
- 【第十二屆林榮三文學獎．小品文獎得獎作品輯】10之6 林文騰／曬剝皮魚
- 食光走廊 英國禪修課後的療癒午餐
- 自由廣場》夾擊台灣？ 請別坐井觀天！
- 蔡英文：人民對改革的不安不耐 最大壓力來源
- 質量均下滑 中客消費額輸日星
- 彰市路邊停車 3日起收費
- 玖壹壹回嗆酸民 安心亞雙峰發亮
- 向音樂傳奇致敬／雪梨煙火秀 長達12分鐘
- 二行程機車 後年底降至10萬輛內
- 恆春落山風呼呼吹 5騎士犁田骨折
- 槍毒藏車遭查獲 男辯撿到的
- 萬丹飯湯比賽 新庄村連莊
- 新北小農鮮舖 泰山公有市場開賣
- 苗縣椪柑減產2成5 價漲2成
- 讓弱勢家庭過好年 正覺捐45萬雪中送炭
- 自由廣場》期待總統大幅度改組內閣
- 一例一休 蔡英文：協助受影響者調整
- 〈家人愛說笑〉小力還是小粒
- 年終整理藥罐子 維他命C開封後盡早服用
- 滿65歲當月首日 可申請敬老卡
- 鄉鎮拒底渣 竹縣恐爆垃圾危機
- 五月天制服回春 開直播倒數場內外同嗨
- 高齡產婦福音？研究：女人首胎較晚生較能活久
- 雲林萡子寮送夕陽 劍湖山煙火迎新
- 車城福安宮招財金幣 殘酷限量首日秒殺
- 2016最後落日 台南走過震災迎幸福
- 百名台灣漫畫家 齊繪百樣台灣
- 「莉亞公主」逝世 迪士尼將可獲16億保險金
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：扯！行車糾紛丟信號彈攻擊 騎士腰部被燒黑
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分