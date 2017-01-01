扯！行車糾紛丟信號彈攻擊 騎士腰部被燒黑

2017-01-01 22:15

〔記者李容萍／桃園報導〕新年的第一天，又是艷陽高照的好天氣，桃園市大溪區各觀光景點遊客湧入，人多車也多；桃園市大溪區下午發生一件行車糾紛，雙方人馬分持鐵棍、木棒互毆，一方還使用信號彈攻擊，造成一名騎士腰部被燒黑、灼傷，讓其他用路人全看傻眼，大溪警分局獲報發動快打部隊到場，將8名男子逮捕，訊後依公共危險、毀損及傷害等罪嫌移送偵辦。

警方調查，23歲的陳姓男子下午騎機車載女友出遊，行經大溪區員林路二段、三元一街時，在停等紅燈時因為超車糾紛與林姓男子及其友人發生口角，雙方進而持鐵棍、木棒等物互毆，期間還疑似有人施放信號彈，造成3人受傷及機車毀損，圳頂消防分隊、大溪警方獲報迅速到場，把受傷男子送醫後，連同現場滋事男子共8人一併逮捕，移送法辦。