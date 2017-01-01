嘉義警方逮槍擊案嫌犯 圍捕影片曝光
2017-01-01 20:51
〔記者曾迺強／民雄報導〕嘉義縣民雄鄉50歲何姓男子前天下午在金興村三順宮土地公廟旁，與綽號「蜆仔」的60歲蔡姓男子因600元工資起糾紛，蔡某憤而拿改造手槍朝何某開2槍後逃逸，今天下午順利逮獲開槍的蔡姓主嫌，蔡嫌女兒眼見父親被逮，站在一旁不知所措，並向幹探哭訴「放過我爸爸」，警訊後將他依殺人未遂罪送辦。
警方表示，何某因積欠蔡嫌600元工資，發生口角糾紛，返家取槍射擊何某，警方至蔡嫌家中發現蔡嫌的女兒有學習障礙，在住處與一條黑狗相依為命，立即聯絡安置，但蔡女不願離開家裡，警方代為照顧蔡嫌女兒並按時供應三餐。
警方今天再度前往探視蔡女，赫見蔡嫌騎車要載女兒離去，立即上前圍捕，順利在2017年首日破案。
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