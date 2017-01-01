高空煙火炸頭 消防署不排除禮花彈走私可能
2017-01-01 20:02
〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市淡水蔡姓男子為了慶祝跨年，自行施放高空型煙火「禮花彈」，在檢視砲管內狀況時，不慎遭射出的煙火炸爛頭部當場死亡。消防署指出，高空型煙火需「專業人員」才可施放，有專法管理，而高空型煙火欲施放，則須先向地方政府申請施放許可，再向消防署申請進口，才得以施放。然蔡男所持有的禮花彈來源，不排除是走私進口。
消防署危險物品管理組長張裕忠表示，高空型煙火施放須遵循「專業煙火施放作業人員管理辦法」，而本管理辦法的母法是專法「爆竹煙火管理條例」。張說，高空型煙火火藥量大，所以管制嚴謹，欲施放還須經過地方政府、消防署兩道關卡。
張解釋，若被海關發現挾帶高空型煙火入境，則消防署將予以開罰，海關也會將煙火沒入，而若順利挾帶入境才被查到，則交由地方政府開罰。張說，去年申請「禮花彈」就有近30個不同的單位，消防署很難判定蔡某的禮花彈到底是順利申請後流出，或是單純走私進口，故須交由警察機關進行調查後釐清。
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