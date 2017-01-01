新竹關西9旬阿公走失 家屬憂心盼協尋

2017-01-01 21:03

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣關西鎮東光里高齡快90歲的阿公彭秋生，因為失智，去年12月29日下午3、4點過後，身穿紅色外套，腳踩雨鞋、手持鐮刀出門後就失聯迄今，最後身影是出現在關西鎮新富里往玉山里的方向。

該里里長葉明璋、該里社區發展協會理事長游興財、總幹事范揚清等已經動員鄉親協尋，但始終沒有所獲，跟家屬同感憂心。

游興財說，彭秋生的身體硬朗，還可以騎機車，但因失智所以很容易走失。大約1年前就曾經騎機車隻身騎到台中去。他研判以彭秋生的健康狀況，很有可能根本就已經走到了外鄉鎮、甚至外縣市去了。

游興財說，彭秋生身高約170公分、體重約70公斤，有點點駝背了，其他一切都好。

大家希望老人家可以儘速平安歸來，所以今晚特別透過媒體、網路社群等且提供照片，拜託大家留意一下身邊是否有這樣1名長輩，如果發現了，還請用0932-378-295跟葉里長聯繫，讓這名失智的老人家平安回家。