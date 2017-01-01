金門「提酒券」偽造案 假券換真鈔詐逾350萬

2017-01-01 19:28

〔記者吳正庭／金門報導〕金門家戶購酒使用的「提酒券」傳出首宗偽造案，警方跨年偵辦三小時逮捕一嫌，今天早上續逮三嫌，有十二名商家報案共遭詐騙四百六十九張假提酒券，「價值」逾三百五十萬元，酒商憂心恐成呆帳，盼警方儘早破案。

金城分局正忙於跨年晚會治安時，晚間七時三十分接到商家報案，指一名男子上門兜售提酒券，商家買下三十一張，發現提酒券上的里長簽章有異，立即報案並通聯同業。

城警據報，立即調動跨年晚會維安人手，會同刑警大隊、金湖分局成立專案小組，分赴商家查案，並調閱監視器及路訪，晚間十時三十分循線逮捕一名鄭姓嫌犯。

金城分局長李智源表示，為防犯罪集團脫逃，漏夜展開偵辦並對特定對象境管，另請金酒公司派員說明提酒券真偽；果然，警方今早在機場攔截一名準備搭機前往台灣的許嫌，並搜出十餘萬元現金，另逮獲洪、許兩嫌。

李智源指出，真券紙質類似紙鈔，以驗鈔用的紫光燈掃瞄，可見金門縣政府縣徽的螢光反應，透光觀察可見到梅花浮水印；假券紙質光滑，僅有梅花螢光反應。

李智源表示，至傍晚止有十二商家報案，收到四百六十九張假提酒券，以一張收購價約七千八百元計算，商家遭詐金額超過三百五十萬元。李智源表示，已掌握數名特定對象，有信心在近日將該批詐騙分子一網打盡。

金門家戶購酒行之有年，籍設金門四年、年滿二十歲的金門縣民，可於春節、端午、中秋三節向金酒公司申購一打家戶用高粱酒，由於金酒市場行情不錯，縣民每節約有數百至數千元不等價差；「提酒券」是金酒公司為方便縣民申購印發，持有者付費取得提酒券，可直接轉讓給酒商或持向金酒公司兌領實體酒。

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