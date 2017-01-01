男子跨年夜偷龍柏被逮 新年心願竟是想吃…
2017-01-01 19:05
〔記者顏宏駿／彰化報導〕男子林緯廷（23歲，竊盜前科）為偷龍柏，大老遠從台南市跑到田中鎮被警逮捕，移送地檢署剛好是跨年夜，警方問他新年到「有什麼心願」，林緯廷竟回答「想吃麥當勞薯條」，讓警方哭笑不得。
林男向警方說，他有一次送貨到田中工業區，發現一間工廠前種植一對高貴的龍柏，趁元旦連假開始就到該工廠守候，結果深夜1點，警衛發現他，他回答「在等人」，警衛離開，他以為守衛下班回家，他開始拿鋸子動手鋸龍柏。
田中偵查隊隊長顏志峰說，警衛發現林嫌三更半夜滿身大汗，工廠門口1株龍柏被鋸成兩截，上前將林男壓制住，再叫同事報警。
警方做完偵訊筆錄時，正好即將跨年，員警移送他赴彰化地檢署時問他「2017年快到了！你有什麼願望？」，此時警車正好經過田中麥當勞，林男回答「可不可停下來，買包薯條」，令警方哭笑不得。
警方回答，「你嘛幫幫忙！我們都穿警制服捏，又正在執勤移送，開什麼玩笑」。
林嫌送到地檢署複訊，檢方認為林嫌有多次竊盜前科，竟不知悔改再犯，有反覆實施同一犯罪之虞，向法官聲押獲准。
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