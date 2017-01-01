綠島3潛水客失聯 海空搜尋中

2017-01-01 18:04

〔記者陳賢義／台東報導〕台東綠島朝日溫泉外海傳3潛水客失聯，海巡獲報馳援，但因海象不佳、天色漸暗，搜巡未果，空勤直昇機現也加入搜救行列。

台東縣消防局表示，海巡是在今日下午4點50許接獲通報，綠島朝日溫泉外海約500公尺有3名潛水客失聯超過80分鐘，3人隨另7名潛水客搭乘娛樂漁業漁船出海，船主驚覺有異通報。