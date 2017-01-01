佛寺掛五星旗 蘇煥智：企圖引中國力量對抗查稅
2017-01-01 19:11
［記者王涵平／台南報導］針對碧雲禪寺懸掛中國五星旗，目前執業律師的前台南縣長蘇煥智表示，魏明仁企圖引用中國力量對抗政府查稅，政府應先介入清查魏逃漏稅，立即撤銷碧雲禪寺受讓程序。
蘇煥智表示，針對彰化縣二水鄉碧雲禪寺案提供義務法律診斷，碧雲禪寺住持釋懷宗法師及釋法慈法師昨天到法律事務所申訴「碧雲禪寺被魏明仁設計霸佔」過程，在臉書詳述過程。
他說，根據2位法師的説法，碧雲禪寺是100多年的古寺廟，彰化縣政府原有意列為古蹟，但寺方因考慮擴建必要，所以沒有答應。後來為了擴建，民國91年與精技營造有限公司（董事長魏明仁）簽訂工程契約，之後魏誆稱已經施作9900多萬元的工程，寺方給付後，魏公司不但沒有繼續興建主殿工程，魏為了逃避繳稅，還特別要求指定受款人為他本人。
他指出，魏為了逃避繳稅，在強制執行中，更將其權利轉讓給他的人頭戶姐姐，並由人頭戶承受廟地及新舊寺廟建築。幸好國稅局查到魏的公司逃漏稅，另關於法院的拍賣也有瑕疵，與其姊是共謀逃稅的關係，所以土地建物由共謀逃稅人承受顯然不妥。國税局應該撤銷此一詐害國稅逃稅的轉讓行為，並要求執行法院撤銷此一共犯承受拍賣不動產才合理。
他認為，近幾日魏明仁為對抗國稅局的追索，竟然公開在所霸佔、興建一半的新碧雲禪寺及寺廟地上遍插中國五星旗，舉辦五星旗升旗典禮，企圖引用中國的力量來對抗國稅局的追索。
他說，碧雲禪寺的出家人目前被迫搬出碧雲禪寺而流落在外、祖廟被霸佔、十多年來求助無門，叫天天不應，叫地地不靈，非常可憐，希望政府能夠協助討回公道，讓流落在外的出家人能夠回到祖廟，安心修行，期盼大家共同努力，為可憐的碧雲禪寺及法師們申寃。
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