南安國小校長顏嘉億大腸癌病逝 親師生不捨
2017-01-01 20:05
〔記者蘇福男／彌陀報導〕高雄市彌陀區南安國小校長顏嘉億，因積勞成疾、大腸癌病逝，享年46歲，顏嘉億初任校長，為師生爭取捷運公車到校設站、北棟校舍重建，並出版全國第1本以斗笠、紙影戲為主題的兒童家鄉繪本，英年早逝，令師生、家長十分不捨。
高市教育局表示，顏嘉億以瑞豐國中第一屆資優班考取屏東師專，是最後一屆的師專公費生，畢業後發分至莒光國小服務21年，期間並完成高師大工業科技教育研究所碩士學業，於101年8月擔任南安國小校長。
南安國小是彌陀區偏鄉小校，顏嘉億任內致力推展校園說唱藝術、廣播、紙影戲教育，加強學童語文能力；深耕英語實驗方案、申請「國際志工」駐校指導；推廣絲竹樂團、直笛隊年年代表出賽屢獲佳績。
為方便師生上下學，顏嘉億積極爭取捷運公車到校設站，並申請北棟校舍重建，改善學生學習環境，同時推展在地傳統產業，出版全國第1本以斗笠、紙影戲為主題的兒童家鄉繪本。
顏嘉億初任校長，同時完成人生大事，本應是雙福大事，未料，去年9月開學時因身體不適，住院檢查出罹患大腸癌開刀治療，病況時好時壞，12月22日病情惡化、與世長辭，1月3日上午8點將舉行告別式。
顏嘉億處事智慧圓融、待人和氣，留給南安師生及家長無限追思與懷念。
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