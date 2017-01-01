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遭踢爆值勤飲酒分隊長 曾是消防楷模

2017-01-01  17:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市消防7大隊永平分隊長吳坤哲遭踢爆值勤飲酒，雖然犯下大忌，但以往的他可是「消防楷模」，吳員警專13期畢業，從隊員幹起，一路升任小隊長，民國98年考上14期消佐班，派任永平分隊2年多，嚴格的帶隊風格，一直是吳員的準則。

吳坤哲從1線3星分隊員幹起，憑著救護優異表現，順利升上1線4星小隊長，97年在1大隊板橋分隊服務期間，還獲得當年度消防楷模，而救護技術傑出的他，也多次擔任同仁救護指導教官，更積極參與單位舉辦的救護宣導活動。有基層同仁私下表示，實在是此一時彼一時。

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  • 永平消防分隊長吳坤哲，在板橋分隊擔任小隊長期間，曾獲97年度消防楷模。（圖擷取自新北市消防局官網）

    永平消防分隊長吳坤哲，在板橋分隊擔任小隊長期間，曾獲97年度消防楷模。（圖擷取自新北市消防局官網）

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