分隊長跨年值勤竟陪義消小酌 消防局認不妥

新北市消防7大隊永平分隊長吳坤哲，在值勤時與義消一起於分隊備勤室開伙飲酒作樂，將依規定懲處。（記者徐聖倫翻攝）

2017-01-01 17:26

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市消防7大隊永平分隊長吳坤哲，遭踢爆105年的大年初三，在值勤時與義消一起於分隊備勤室開伙飲酒作樂，消防局督察室今調查確有其事，將依規定懲處。

據悉，去年105年農曆春節年間，吳坤哲排定留守分隊值勤，而2月10日也就是年初三，10餘名義消帶著吃的、喝的來到分隊，而吳員在一陣嬉鬧下，竟未以身作則，帶頭於執勤中大方喝酒。向本報投訴的基層同仁指出，平時分隊長萬千叮囑大家的規定，他自己竟沒做到，這還怎麼帶隊？

消防局督察室主任李年登表示，吳員承認當時有喝酒之情事，對此他也感到後悔。李年登指出，每到過年期間，義消顧問團總會帶著美食來犒賞過年還在值勤的弟兄，而局本部多次宣導，在駐地就是不能飲酒、賭博，更遑論值勤中，更是不可犯的大忌，而本次吳員身為分隊長帶頭喝酒，局將依消防人員獎懲規定辦理，絕不寬貸，確切處分將待吳員提出報告後決定。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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