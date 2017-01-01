啥毀？八旬翁跨年夜做這檔事…
2017-01-01 17:11
〔記者洪定宏／高雄報導〕高齡86歲的重聽老翁，昨天晚間在高雄夢時代跨年晚會現場，竟然「露鳥」連續猥褻2名婦女，被警方帶回偵訊，雖然他矢口否認涉案，但警方仍依公然猥褻及違反性騷擾防制條例，將他移送法辦。
警方指出，昨天晚間約8點35分，老翁先針對情侶檔中的女性「下手」，被害女性發現，顧及他年事已高，僅口頭告誡，不願追究。
不料，約半小時後。老翁轉向鄰近母女檔中的媽媽，被害人發現斥責，情侶檔得知後，認為已無法原諒。
員警獲報，將老翁帶回派出所，但因已經很晚，先將他送往拘留所安置，但今天上午偵訊過程，重聽的老翁矢口否認犯案，警方完成筆錄後，仍依公然猥褻及違反性騷擾防制條例，將他移送法辦。
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