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返家途中翻車 6名男女受傷送醫

看完義大煙火秀返家翻車，車上6名男女受傷送醫。（記者洪臣宏翻攝）

2017-01-01  15:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕義大世界跨年煙火秀吸引逾10萬人潮，6名男女今天凌晨看完煙火秀共乘1輛廂型車返家，行經仁武區環湖路時，疑因起濃霧且路況不熟翻車，幸遇到熱心計程車司機打開後車廂，6名男女得以脫困送醫。

義大世界跨年煙火秀結束後開放機車先離場，直到凌晨1時30分才輪到車輛。27歲彭姓駕駛搭載5名友人，從仁武區停車場離開返家，2時30分行經離煙火秀約2公里的環湖路，在一處轉彎處突然失控翻車，還撞上路旁廢棄涵管。

箱型車車頂嚴重變形，且車身多處凹陷，無法開啟車門，車上6名男女受到驚嚇且受傷，大聲呼救，路過的計程車運將趕緊幫他們打開後車廂，6名男女得以脫困。

其中以彭姓駕駛全身擦傷最嚴重，其餘5人也都有輕微擦傷，由仁武消防分隊及自行搭計程車前往義大醫院就醫。車上男女向警方表示，事發當時已經起了濃霧，視線不佳，加上對當地路況不熟，才會不慎翻車。

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  • 箱型車撞上廢棄涵管，車頂嚴重變形。（記者洪臣宏翻攝）

    箱型車撞上廢棄涵管，車頂嚴重變形。（記者洪臣宏翻攝）

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