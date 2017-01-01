QR Code掃一下 消防宣導也可以來這招…

左鎮消防分隊結結合流行的QR Code 功能，進行安全宣導的推廣，引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

2017-01-01 15:19

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為了吸引「滑世代」對安全宣導的注意力，台南市左鎮消防分隊結合時下流行的QR Code功能，設計火警、颱風、地震，以及水上救生、一氧化碳中毒…等系列的常識教育，智慧型手機掃瞄後，立刻在螢幕顯現，可以截圖保存，不需再印製傳單，避免浪費紙張，也落實e化，環保又效率。

左鎮消防分隊之前才運用熱門的手機遊戲「寶可夢」，進行創意宣導，在校園深受歡迎，這次則融入QR Code來設計安全教育的內容，一樣是訴求年輕族群，今天在台南跨年三部曲的二寮迎曙光活動現場，首度推廣。

左鎮消防分隊長唐昱峯說，QR Code 系列的宣導共20個單元，包含火警、颱風、地震的避難，以及水上救生、一氧化碳中毒，還有液化石油氣、老人居家的安全防範，甚至義消招募、檢修線上申報…等，琳瑯滿目。

唐昱峯表示，消防宣導的項目很多，之前隊部都會印製傳單，在活動現場發放，苦口婆心地叮嚀，但民眾若隨意棄置，反而形成環保問題，因此祭出無紙化策略，且結合手機來顯示，新奇、有趣，更令人印象深刻。