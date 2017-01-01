民雄槍擊案 主嫌蜆仔落網
2017-01-01 14:48
〔記者曾迺強／民雄報導〕嘉義縣民雄鄉何姓男子在前天下午在金興村堤防邊土地公廟廣場，被綽號「蜆仔」的蔡姓男子持槍射擊，蔡男行兇後趁亂逃逸，警方今天把蔡嫌緝捕到案，目前正在偵訊中。
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