高空煙火高風險 消防局：施放需有證照及事前申請
2017-01-01 14:37
［記者游承霖／新北報導］高空煙火浪漫但卻非常危險!新北市淡水一名蔡姓民眾今天凌晨0時許，獨自一人在住家附近空地燃放高空煙火，疑因探頭查看砲管內部時，不慎遭射出的煙火彈擊中頭部，當場死亡的意外。新北消防局呼籲民眾，由於高空煙火彈屬於法定管制的爆裂物品，需有合格證照，並在事前申請才能施放，。
新北消防局第三救災救護大隊長程昌興說，為防止民眾在跨年期間，未依規定施放、囤積煙火，新北市消防局昨天晚上依據「爆竹煙火管理條例」特別針對淡水、八里地區特地派員前往查察。光在淡水地區就取締2件違規儲存煙火案件，共計查扣總重8.175公斤的火藥，依法開出3萬以上15萬以下罰鍰。
程昌興說，煙火屬高危險物品，需要有專業證照人士才能施放，一般高空煙火釋放都需要事前勘查，並在施放前後都需詳細清點煙火數量，未爆彈也需統一集中銷毀。今天凌晨淡水所發生的意外事件，粗估煙火直徑約10公分，可能屬高空煙火，一般民眾無法輕易購得，至於發生意外的煙火從何處取得，有待警方調查釐清。
新北消防局呼籲，民眾應依照消防局公告的時間、地點進行民眾應依消防局公告時間及地點施放附有合格標示的爆竹煙火，千萬不要以身試法，相關施放規定可至消防局網站查詢。
。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 強國掃光台星 鄉民怒譙跨年晚會沒大咖
- 誤食姑婆芋 政院發言人徐國勇中毒送醫
- 央行開藥方救觀光 朝多元客源發展
- 台南「彩虹跨年」 百位支持者一起倒數熱舞
- （贈票）怪咖女遇上賤嘴園藝家 300萬奇幻花園爆火花
- 〈愛情大智慧〉走過愛情 海闊天空
- 角板山梅花初開 無障礙步道完工
- 《觀察筆記》誓師
- 兩個戴維斯 一熱情一籃球IQ高
- 驚！Jolin跨年崩壞 喊「X極掰」迎2017年
- 通話後不排除再和蔡英文會面？川普鬆口說...
- 中國公廁突爆炸 1死7傷
- 恆春落山風呼呼吹 5騎士犁田骨折
- 四地跨年 樂團預祝2018花博成功
- 超狂太空人！ 無重力下進行假人挑戰
- 二行程機車 後年底降至10萬輛內
- 陳昇照舊搶跨年 打斷倒數扯飛彈
- 總統府春聯 「自自冉冉」掀話題
- 爭取連任黨魁 洪秀柱：有無可救藥使命感
- 深夜改變主意 洪秀柱將參加府前升旗典禮
- 網球》蠻牛東山再起 阿布達比衛冕4度封王
- 金鐘得主華姵 連8年到復興教長笛
- 國民黨自辦元旦升旗 洪秀柱：與政府劃清界線
- 拚42小時不收班 北捷總運量比去年少15%
- 民眾公德心提升！ 北市跨年垃圾減量15％
- 基隆跨年4萬人參加？ 警方澄清：是人次
- 募資買魚助漁民 學甲3千尾台灣鯛免費送
- 中國年底前全面禁止象牙買賣
- 雲層厚 三仙台2017第一道曙光未現
- 日職》挑戰大聯盟 除了大谷專家看好這5位
- 01/01 各報重點新聞一覽
- 柯P新年第1天有夠忙！ 跨年、升旗、健走全參加
- 慎入！快樂寶拉開春第一脫 甩拋胸罩上空捧奶
- 自由廣場》期待總統大幅度改組內閣
- 凱蒂佩芮偕奧蘭多東京跨年 迷路萌和陌生人倒數
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taiwan welcomes the new year with fireworks displays
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chinese military anxious over Taiwan, sources say
- 晚1小時才倒數！「現在11點59分」陳昇霸氣說了算
- 涉閨密案 濫權、做偽證 南韓ＮＰＳ理事長被捕
- 「自自冉冉」有誤？賴和長孫：台客語發音就明白
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：高空煙火高風險 消防局：施放需有證照及事前申請
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分