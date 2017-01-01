疑酒駕自摔 男騎士跨年夜殞命

2017-01-01 14:30

〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋區環河西路，今天凌晨3點多發生嚴重車禍，38歲蔡姓男子騎機車行經環河西路四段華江水門附近時，疑似自摔倒地後在地面滑行近30公尺，警、消獲報趕抵將他送醫，經搶救約半小時後仍後宣告不治，事後抽血進行酒測，數值達0.69毫克，不排除酒後騎車導致車禍。

警方發現，蔡男機車右側有大片刮痕，地面有多處殘血跡，研判車速應該不慢，所以倒地後還連人帶車拖行，由於家屬聲稱蔡男沒有飲酒習慣，正調閱監視器及尋找目擊者以釐清詳細事發過程。

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