18歲男賣帳戶給詐騙集團 錢沒收到警就找上門

2017-01-01 14:33

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市南港警分局玉成派出所追查一起詐騙案，發現無業的18歲許姓男子竟將4本銀行存摺，以每本3000元代價，賣給詐騙集團當作人頭帳戶使用，警方先在上月19日逮獲許男，昨循線逮捕負責取款的38歲溫姓車手。

許男跟警方說，他是看到報紙分類廣告有兼差工作，對方表示需要其帳戶存放遊戲點數，他才把4本存摺以包裹郵寄給對方，沒想到12000元的報酬還沒拿到，警方就找上門；取款的溫男則稱是受朋友所託，以500元代價幫忙到車超商取款，否認是詐騙集團要角。

警方調查，許男這4本存摺已分別讓4名被害人受騙上當，手法清一色都是佯稱購物網站作業有疏失，導致誤設分期遭重複扣款，要求被害人前往ATM依指示操作，被騙金額合計15萬4,993元，警方正持續擴大追查中。