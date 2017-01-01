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疑電暖器起火 臥床翁命危送醫

電暖器不明原因起火釀臥床的沈翁逃逸不及遭火紋身（記者游承霖翻攝）

2017-01-01  13:55

［記者游承霖／新北報導］新北市三重文化北路131巷一棟7樓華廈，今天中午12點整，4樓住戶臥室疑電暖器不明原因起火燃燒，新北消防局獲報趕抵將火勢撲滅，勘查火場時卻驚見一名93歲沈姓老翁，躺在床上全身有95%燒燙傷，醫護人員緊急將他送醫急救，仍在急救當中，至於起火原因，仍待消防局火調人員調查。

據了解，沈翁過去有心臟病、高血壓、中風病史，平時由妻子照顧其起居。事發當時沈妻恰巧與其他住戶在一樓聊天、散步，不料電暖器不明原因起火燃燒，火勢直接蔓延到房間，躺在床上無法動彈的沈翁直接被火紋身，警消人員據報8分鐘內將火勢撲滅，立即將他送醫急救，情況不樂觀仍在急救當中。

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  • 電暖器不明原因起火釀臥床的沈翁逃逸不及遭火紋身（記者游承霖翻攝）

    電暖器不明原因起火釀臥床的沈翁逃逸不及遭火紋身（記者游承霖翻攝）

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