女大生套房忘鎖 粗工闖入摸下體

2017-01-01 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕台北市一名就讀大學並在公司行號打工的女子，日前回租屋處忘記鎖門，竟遭同層22歲林姓男房客闖入屋內，趁她熟睡之際脫褲撫摸下體猥褻，所幸她即時驚醒聯絡朋友報警，才沒有遭受進一步性侵。被警方當場逮捕的林男，訊後被依妨害性自主罪送辦。

根據《蘋果日報》報導，警方調查，被害女大生案發當天，因為公司加班又準備學校考試，太過疲憊導致精神恍惚，沒注意到房門沒鎖就直接睡覺，睡到一半驚覺有人脫掉她褲子撫摸下體，轉身一看竟是住在同層的林男躺在旁邊。而她醒來後林男非但不罷手，還摀住她嘴巴威脅不准呼救，並繼續猥褻。

女大生為了脫困，假意表示願與林男發生性關係，但要求先去上廁所，隨後就在廁所內用手機聯絡朋友報警，然後就一直呆在廁所內直到員警趕來。而林男在開門的時後，還謊稱與女友同居，女友與他吵架才亂報警，但女大生立即跳出來駁斥，「他不是我男友！」

林男謊言遭戳破後，只能坦白供稱，自己從台東鄉下來台北打拚，在工地打零工維生，對住在同層的這名女大生非常愛慕，當天喝了點酒想向女大生表白，偶然發現房門未鎖，而女大生又躺在床上熟睡，於是在一時衝動之下做出侵犯行為。警方訊後認定犯行明確，依以妨害性自主罪將林男送辦。