搭船跨年擱淺獲救 遊客拒下船「還想再玩」

2017-01-01 13:30

〔記者余衡、游承霖／新北報導〕這種要求真的很少見，新北市昨夜30位民眾搭乘渡船，準備在船上賞夜景跨年，一路沿藍色公路航行，不料船艇卻在台北市關渡宮前水域絞到漁網擱淺，北市消防局派出車輛船艇趕往救援，不料靠近渡船時遊客竟要求「幫助割漁網就好，我們還沒有要下船！」讓在場消防員全都傻眼。

據消防員當時統計，船上共有30名遊客及5名工作人員，雖然都沒有生命危險，但船上有6人感到身體不適噁心想吐，建議全數遊客都由滬尾一號接駁上岸，但在民眾要求下只好表示會協助聯絡船家前來割漁網，最後僅接走身體不適的6人，其餘遊客寧可等1小時也堅持繼續游河。

相關影音（消防局提供）