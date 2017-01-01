潮男熱愛網路商店傳詐騙災情 兩週30人受害

2017-01-01 13:14

〔記者姚岳宏／台北報導〕彰化縣26歲張姓男子為參加朋友舉辦的耶誕趴交換禮物活動，去年11月在網路「HITO本舖」線上刷卡訂購車用MP3播放器，交換禮物活動結束後，上週卻接獲自稱「HITO本舖」客服人員電話，表示誤設分期，如不處理會連續扣款12期，張男依指示前往ATM操作，卻被騙走9萬元。

刑事局指出，潮男熱愛品牌「HITO本舖」疑似訂戶個資外洩，10月及11月的訂戶最近紛紛收到假冒客服人員稱訂單被重複設定，由銀行主任加班協助潮男ATM操作解除分期設定，165反詐騙諮詢專線接獲多通民眾諮詢電話，雖立即通知HITO本舖應加強疏處作為，然詐騙件數不降反升，短短2週內已有30餘件被詐騙案件，受騙民眾購物平均花費不到1千元，但受詐騙金額自3萬至14萬不等，損失慘重。

據了解，張男接獲詐騙電話時，對方明確說出訂購的貨品名稱、價錢、訂購日期及寄送方式，並告知因員工作業疏失設定為12筆分期，如不處理將會依訂單每月扣款799元，要求張男告知刷卡銀行客服電話。

沒多久，自稱台中商業銀行主任來電，號碼為「+44499XXX」的電話，雖然來電時間早已過了銀行營業時間，張男心有起疑，但「主任」表示因HITO本舖客服人員請託，才加班協助張男解除分期設定，張男依對方要求前往ATM操作，一開始先輸入訂單編號（其實是歹徒帳號），再輸入解除分期設定代碼29987（其實是轉出金額），但銀行主任謊稱操作未成功。

此時張男質疑，有2萬9987元自其戶頭轉出，然銀行主任堅持是張男操作錯誤，並不耐煩的表示自己是特別加班處理，希望張男快點配合操作，他才能早點下班，張男不好意思耽誤對方下班，再次依銀行主任指示操作，操作3次見戶頭的錢逐筆被轉出，才驚覺是一場騙局。

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