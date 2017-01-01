元旦升旗後 5人熱心救1老翁 消防局發感謝狀

熱心的民眾協助救護人員將鄭翁搬運到平地（記者吳昇儒翻攝）

2017-01-01 13:05

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名70歲鄭姓老翁今日上午前往潮境參加升旗典禮，活動結束後到附近的101高地散步，但攀爬到一半突然心臟不適，附近的民眾趕緊通報119救人。上午7時30分，救護人員趕抵時，熱心民眾還幫忙將鄭翁搬運到平地送醫。基隆市消防局為了感謝這群熱心民眾特別頒發感謝狀致謝，也是今年第一次頒發感謝狀。

基隆市消防局指出，許多救災、護現場都會有熱心民眾幫忙協助，為了感謝他們的幫忙，請救護科製作感謝狀頒發給熱心民眾，今年元旦第一天就頒發出了5張感謝狀。