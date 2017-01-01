妙齡女遭棄屍案 疑另有男子涉嫌

2017-01-01 12:42

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義區監理所附近、朴子市吉祥三街，今天清晨驚傳朱姓妙齡女子陳屍出租套樓下騎樓事件，警方拘捕死者邱姓男友後，邱某矢口否認涉案，供稱是承租套房的溫姓男子動手打死人，警方正循線追緝溫某到案。

警方初步調查，83年次的邱姓青年與80年次的朱姓女子，借住在嘉義縣朴子市吉祥三街一處出租公寓的套房，該套房為溫姓男子出面承租，今天清晨4點多，警方接獲報案，指該出租公寓門口有人路倒，員警到場發現朱女陳屍該處，研判已死亡兩個鐘頭。

警方查出死者身份後，發現是朱女男友邱某拿死者的手機打電話報案，邱某打完電話則不知去向。

正當員警到處追緝邱某時，早上7點多，距命案現場約1公里的1家便利商店，店員報案指店內有位可疑男子，清晨4點多到店裡索取過期食品食用後，就趴在店內睡覺，員警到場清查，赫然發現就是死者男友邱姓男子。

邱某供稱是另一位溫姓男子涉嫌出手打人致死，但溫某已經關機，家屬也連絡不上，警方正積極追緝中。

朱女的臉部、手部與鼠蹊部有多處嚴重瘀傷，研判遭暴力凌虐致死，但確切死因仍有待檢察官、法醫進一步相驗釐清。

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