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醉男跨年夜大鬧急診室 醫療法送辦

2017-01-01  12:26

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕有2次酒駕前科的苗栗縣林姓男子，昨晚跨年夜又喝得爛醉倒在路旁，經送醫急救，竟在急診室對護理師罵三字經，還問要不要做朋友、去唱歌等，護理師忙得不想理會，還遭林男拍肩阻擋她繼續為其他患者服務，全案依違反醫療法移送檢方偵辦。

警方調查，昨天晚間一名男子酒醉路倒在中華路五段的人行道上，因額頭撞傷流血，被送往國泰醫院急診室急救。

沒想到男子到急診室後，竟對陳姓護理師辱罵三字經、幹等，還問「要不要做朋友？」、「要不要去唱歌？」，讓忙碌的陳姓護理師不勝其擾。

陳女不願理會，到一旁去為其他急救傷患掛號、量血壓，竟遭林男追上前拍她的肩膀，由於醉男行為已經嚴重妨礙醫護人員工作，院方只好報警處理。

警方到場後，將涉案的林姓男子（64歲）帶回偵辦，發現他有2次的酒駕公共危險前科，而且酒測值高達1.12，可說已經喝到爛醉。

酒醒後，林男聲稱他完全不曉得在急診室對護理師有任何不禮貌的舉止與語言，全案依違反醫療法移送新竹地檢署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 林姓男子大鬧急診室，被依違反醫療法送辦。（記者蔡彰盛攝）

    林姓男子大鬧急診室，被依違反醫療法送辦。（記者蔡彰盛攝）

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