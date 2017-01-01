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KTV跨年喝茫 情侶吵架眼掛彩

警方到場，另有兩女子一度投訴被張姓男子打，後來又說不願提告。（記者黃建華翻攝）

2017-01-01  12:22

〔記者黃建華／高雄報導〕迎接跨年，高雄一對情侶夥同友人相約到ktv飲宴狂歡，凌晨散場，兩人喝醉口角，友人上前勸架，拉扯間女子跌倒撞傷右眼角，血流滿面，另有兩名女子指控被她男友毆打，轄區五福二路派出所獲報趕抵，協助受傷女子就醫包紮。

警方告知雙方若要提告可到醫院驗傷，但情侶及被打的女子酒意退去後，都表示：「大家都是朋友！」不需提告，還對新年就造成警方困擾表示歉意。

警方表示，黃姓女子（約35歲）與張姓男友（約35歲）今天清晨五時許，在高雄市五福路的享溫馨KTV發生口角，同行施姓友人上前勸架，拉扯間卻導致女子右眼角受傷，鮮血直流。警方獲報趕往現場，另2名與黃女同行的女子當場向警方告狀：「我也被打巴掌！」一度說要對張男提出傷害告訴，警方見黃女血流滿面，先通知119救護人員到場將她送醫，再詢問是否要提出告訴。

黃女與兩名自稱被打的女子後來冷靜後皆表示，包廂裡的人都是朋友，大家開心來跨年，喝了酒之後情緒控制不佳、產生糾紛，「不需要提出任何告訴！」並對新年頭一天就造成警方困擾向警方道歉。

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  • 跨年ＫＴＶ狂歡，一名女子（左）與男友口角後拉扯，眼角流血受傷，驚動警方協助送醫。（記者黃建華翻攝）

    跨年ＫＴＶ狂歡，一名女子（左）與男友口角後拉扯，眼角流血受傷，驚動警方協助送醫。（記者黃建華翻攝）

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