偷加油站零錢盤 竊賊新年頭一天白忙一場！
2017-01-01 12:02
搶嫌倉皇棄車逃逸，連腳踏車與搶得的零錢盤都棄置路旁，白忙一場。（記者黃建華攝）
〔記者黃建華／高雄報導〕2017新年頭一天，高雄就發生一起竊案，一名歹徒凌晨躲在六合路一間加油站旁，趁跨年後的車潮進站加油，員工忙著服務客人之際，衝進加油島內偷走整個零錢盤，騎一台破爛腳踏車逃離，員工發現後衝上前追人，追逐約200公尺後，行搶歹徒將單車棄置路邊，倉皇中連零錢盤都來不及拿走，白忙一場。
新興警分局前金派出所副所長吳佳霖表示，竊嫌是1名年約25歲的毒品列管人口，今天凌晨1時許，他騎乘捷安特腳踏車來到中華路、六合路口的加油站，趁加油員忙著幫機車騎士加油，拿走裝有3143元硬幣的零錢盒，隨即騎腳踏車逃離現場。
警方說，加油站剛下班的陳姓員工見狀立刻開車追逐竊嫌，一路追到瑞源路的統一超商前，竊嫌棄車徒步逃逸無蹤，腳踏車籃內還遺留硬幣3143元，加油站的曹姓店長清點後，當日營業額並無損失。
警方根據現場遺留的腳踏車烙碼，以及鑑識人員在零錢盒上採獲的指紋，鎖定犯嫌是1名經常在鹽埕區出沒的25歲毒品列管人口，正積極追緝中。
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