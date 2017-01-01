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冬山毒氣後 宜蘭市凌晨又有氨氣外洩

宜蘭市梅洲一路上的隆山冷凍廠昨晚發生氨氣外洩，惡臭味陣陣撲鼻。（環保局提供）

2017-01-01  11:58

［記者簡惠茹／宜蘭報導］繼昨天上午冬山鄉飛鴻肥料廠硫化氫外洩導致2死5傷的意外，今天凌晨宜蘭市的隆山冷凍廠又傳出氨氣外洩，附近不斷傳出阿麻尼亞的惡臭味，原來是冷凝管破裂，所幸無人傷亡，虛驚一場。

宜蘭市梅洲一路上的隆山冷凍廠昨晚發生氨氣外洩，惡臭味陣陣撲鼻，消防局及環保局毒災隊在凌晨1點20分接獲通報，環保局表示，經查該廠冷凝管破裂氨氣外洩，將廠內氨氣降至安全值後關閉閥件，廠內現在已降到安全值，無人員傷亡，並向工廠開立罰單。

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  • 宜蘭市梅洲一路上的隆山冷凍廠昨晚發生氨氣外洩，惡臭味陣陣撲鼻。（環保局提供）

    宜蘭市梅洲一路上的隆山冷凍廠昨晚發生氨氣外洩，惡臭味陣陣撲鼻。（環保局提供）

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